“متمم” يوقع مذكرة تفاهم مع “لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية”

الرياض – البلاد

وقع مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) الأربعاء 23 شعبان 4441هـ الموافق 15 مارس 2023م بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض مذكرة تفاهم مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.

ومثّل المركز في توقيع الاتفاقية وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام والمشرف العام على مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) الأستاذ حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ، فيما مثّلت البنوك السعودية الأستاذة رابعة بنت محمد الشميسي أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية.

وتهدف المذكرة التي وقعت على هامش فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي 2023 إلى إثراء المعرفة المالية في المجتمع بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية، بالإضافة إلى تعزيز دور الجانبين في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل، بما يصب في خدمة المجتمعين المحلي والاقتصادي.

وقال آل الشيخ إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار اهتمام مركز التواصل والمعرفة المالية و لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية بإيجاد تعاون استراتيجي في عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية، وتعزيز دورهما المشترك لدعم الشراكات والتبادل المعرفي والتثقيفي، والمساهمة برفع الوعي في المجتمع في كل ما يتعلق بالجوانب المالية، ويحقق وصول رسائل الجهتين للجمهور المستهدف.

فيما أشارت الشميسي إلى أن التعاون مع مركز متمم سيساهم في تقديم المبادرات التي تخدم المجتمع المحلي والاقتصادي والمالي، وذلك من خلال تنفيذ البرامج المشتركة، وتوسيع نطاق التعاون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتبادل المعلومات والآراء والأفكار، ونقل الخبرات والمعرفة للمختصين من كلا الطرفين، بالإضافة إلى إقامة شراكةً معرفيةً في المجتمع تواكب أبرز التطورات والموضوعات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي.