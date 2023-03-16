للمرة الأولى بالعالم .. زرع عدسات لعيون 6 بطاريق في سنغافورة

البلاد – وكالات

خضعت مجموعة من طيور البطريق المسنّة التي تعاني من إعتام عدسة العين، لعمليات جراحية ناجحة لزراعة عدسات جديدة مصنوعة خصيصًا في محمية للحياة البرية في سنغافورة.

ووُصف هذا الإجراء الذي يُعتقد أنه الأول في العالم على طيور البطريق ، بأنه حدث بارز في الطب البيطري، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخضعت 6 من الطيور المسنة لعملية جراحية رائدة وتعافت تمامًا منذ ذلك الحين، ومن بينها 3 من طيور البطريق من نوع “الكينج” التي تبلغ من العمر 20 عامًا أو أكثر، وتم استبدال عدسات العين بزرع عدسة اصطناعية داخل العين.

بالإضافة لذلك، خضعت 3 من طيور البطريق من نوع “همبولت” لعملية جراحية، لمساعدتها على تحسين بصرها وتحسين نوعية حياتها.

يُشار إلى أن إعتام عدسة العين يتسبب في ظهور مناطق غائمة في العين تعيق الرؤية، وهي حالة تكون شائعة مع تقدم العمر عند البشر والحيوانات على حد سواء.

ومن جانبها، قالت الدكتورة جلاديس بو، أخصائية طب العيون البيطري، إن نجاح مثل هذه العمليات الجراحية يمثل علامة فارقة في الطب البيطري .

وأضافت أنه بالرغم من أن زرع العدسات داخل العين جراحة شائعة لدى البشر وبعض الثديات الأخرى، إلا أنه من المحتمل أنها المرة الأولى التي يتم استخدامها بنجاح على طيور البطريق.