“سناب الداخلية” يحصل على جائزة صناعة المحتوى الرقمي

البلاد- متابعات

حصل حساب «سناب الداخلية» على جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، التي تنظمها إمارة منطقة القصيم، ضمن مبادراتها في جانب الأمن الفكري.

وذكرت وزارة الداخلية (عبر موقعها الإلكتروني) أن هذا التكريم جاء ضمن الحفل الذي رعاه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، لتكريم الفائزين بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، من الجهات الحكومية والأفراد، في نسختها الثانية.

وتم تكريم «سناب الداخلية» بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، نظير التميز الذي يشهده الحساب والمحتوى النوعي الذي يقدمه من خلال فقرات وقوالب إبداعية.

يذكر أن «سناب الداخلية» يعد ضمن المنصات التي تهدف من خلالها وزارة الداخلية إلى رفع كفاءة التواصل مع المواطنين والمقيمين، بالإضافة لإبراز الجهود التي يبذلها رجال الأمن في خدمة دينهم وملكهم ووطنهم.