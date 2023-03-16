روشن و “عبر للمقاولات” توقعان اتفاقية تنفيذ 2300 فيلا سكنية في مجتمع العروس بجدة

جدة : البلاد

شهد ملتقى الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد في الرياض يوم الأربعاء 15 مارس توقيع اتفاقية بين كل من شركة روشن المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وشركة “عبر للمقاولات” لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مجتمع العروس في محافظة جدة.

ويتميز مجتمع العروس الذي تنفذه شركة “عبر للمقاولات” بموقعه الاستراتيجي شمال مدينة جدة بالقرب من مدينة الملك عبد الله الرياضية ومطار الملك عبد العزيز الدولي ويوفر خيارات وصول سهلة إلى الطرق الرئيسية مثل طريق الحرمين، وطريق المدينة.

وقام بالتوقيع على الاتفاقية عن شركة “عبر للمقاولات” الرئيس التنفيذي للشركة صالح الحميّد فيما مثل شركة روشن مدير تطوير الأعمال للمجموعة في روشن أسامة قباني، وحضر توقيع الاتفاقية أحمد التميمي رئيس مجلس إدارة شركة “عبر للمقاولات” وعبدالله الربيعان نائب رئيس مجلس الإدارة و كل من فواز التميمي وفواز الربيعان وعبدالله الصالح أعضاء مجلس إدارة شركة “عبر للمقاولات” إضافة إلى حيسام صديقي مدير تطوير الأعمال في شركة “عبر للمقاولات”.

وقال فواز التميمي النائب الأعلى لرئيس مجموعة شركات التميمي المالكة لشركة “عبر للمقاولات” إن إسناد تنفيذ مشروع مجتمع العروس لشركة “عبر للمقاولات” من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركة روشن يعتبر ثقة كبرى ومسؤولية تم اختيار شركة “عبر للمقاولات” لتنفيذها نظراً للتأهيل العالي لشركة “عبر للمقاولات” وللسمعة المميزة وللخبرة الكبيرة لشركة “عبر للمقاولات” في تطوير المجمعات السكنية الضخمة وتنفيذ المشاريع الكبرى في مختلف مناطق المملكة، والتي تراعي المتطلبات الحديثة للإسكان، وتكامل الخدمات.

كما قال عبد الله الربيعان نائب رئيس مجلس إدارة “عبر للمقاولات” أن المشروع يأتي انطلاقاً من توجه صندوق الاستثمارات العامة بدعم الناتج المحلي والمحتوى المحلي وتوفير فرص مميزة للشركاء وتسهيل امتلاك المواطنين للوحدات السكنية ذات الجودة العالية، وهو ما تخصصت فيه شركة “عبر للمقاولات” كإحدى الشركات الوطنية الكبرى في هذا المجال، وستعمل “عبر للمقاولات” من منطلق مسؤوليتها التنفيذية لضمان تنفيذ نماذج سكنية حضرية متكاملة تعزز جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح صالح الحميّد الرئيس التنفيذي لشركة “عبر للمقاولات” أن مشروع مجتمع العروس سيشكل قيمة مضافة كبرى للقطاع الإسكاني في مدينة جدة، حيث تم تطوير المخطط العام لمجتمع العروس بناءً على الركائز التي تراعي مفهوم التنمية المستدامة بهدف تحقيق بيئة عمرانية تحقق التفاعل بين السكان والبيئة، مضيفاً أن المشروع يضم أكثر من 2300 فيلا من 8 نماذج سكنية بطراز مستوحى من الطراز المعماري التاريخي لمدينة جدة بحيث تتيح خيارات أكثر للعائلة السعودية، وتصاميم تركز على جودة المسكن وسهولة التنقل والبيئة الاجتماعية، كما أن مشروع شركة “عبر للمقاولات” مع شركة روشن في مجتمع العروس اعتمد في تصميمه تقنية المدينة الذكية لتحقيق الجودة الشاملة للحياة.

وقال الحميّد إن شركة “عبر للمقاولات” ستباشر تنفيذ المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري.