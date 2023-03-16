رئاسة الحرمين تختتم فعاليات يوم العلم .. توزيع هدايا وكتيبات في المطارات وقطار الحرمين 

البلاد : متابعات

اختتمت رئاسة الحرمين فعاليات يوم العلم بتنظيم لقاء اثرائي برعاية من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد أقامتهز وكالة الشؤن التأهيلية والتدريبية والإثرائية ممثلة بالإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام لقاء إثرائيا بمناسبة يوم العلم احتوى على عدد من المحاور عن التاريخية والوطنية للأمر الملكي بيوم العلم، والمضامين الشرعية في العلم، دلالات العلم وأن العلم السعودي يدل على الهوية الإسلامية التاريخية و مراحل تطور العلم السعودي ، فيما أنشأت وكالة العلاقات العامة في الرئاسة اجنحة خارجية وكاونترات في المنافذ المختلفة

بالمطارات ، قطار الحرمين حيث بلغ المستفيدين : 475000 فيما بلغ عدد الهدايا الموزعة :475000 فضلا عن توزيع :475000 كتبب