دعم الشراكة الاستثمارية في القطاعات الناشئة

البلاد – الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبو خالد، أن المملكة العربية السعودية وبعد إطلاقها لـ “سامي” الشركة السعودية للصناعات العسكرية تمكنت من تحقيق العديد من المستهدفات في الصناعات الدفاعية، مفيداً أنه بعد مرور 4 سنوات على إطلاقها باتت الشركة ضمن قائمة أفضل 100 شركة دفاعية حول العالم، وأن الهدف هو الوصول إلى قائمة الـ 50 شركة كأفضل الشركات الدفاعية حول العالم.

جاء ذلك في جلسة حوارية للمنتدى في يومه الختامي بعنوان: (دور القطاع الخاص في تنمية القطاعات الناشئة).

بدوره كشف نائب الرئيس والمدير الإداري في الشرق الأوسط لشركة لوسيد فيصل السلطان، أن شهر سبتمبر المقبل سيشهد إطلاق أول مركبة كهربائية يتم تجميعها في المملكة ، والمستهدف هو الوصول إلى معمل قائم بذاته في المستقبل القريب وتوطين صناعاتها وتوطين الوظائف ورفع معدلات التوظيف بين الفتيات والشباب السعوديين.

من جانبه قال رئيس قسم التنمية بصندوق الاستثمارات العامة جيري تود، إن صندوق الاستثمارات العامة يهدف إلى إشراك القطاع الخاص من خلال العديد من البرامج والأهداف التي تم وضعها والوصول إلى تلبية الاحتياجات، مبيناً أن هناك العديد من القطاعات لها طلب مهم جداً في المملكة.