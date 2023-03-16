“حمى الضنك” تتسبب في وفاة 26 شخصًا وإصابة الآلاف في بيرو

البلاد- وكالات

أكدت وزارة الصحة في بيرو أن تفشى حمى الضنك في مناطق الأمازون والساحل الشمالي أسفر عن وفاة 26 شخصًا وإصابة أكثر من 20 الف آخرين حتى الآن.

وقالت الوزارة في بيان “حتى الآن، ارتفعت حالات الإصابة بحمى الضنك في البلاد إلى 20.044، تم نقل 162 شخصًا منهم إلى المستشفى بسبب شدة المرض وتوفي 26 شخصًا”. حسبما قالت صحيفة ميلنيو الإسبانية.

وأشارت الوزارة إلى أن مناطق الأمازون الأكثر تضررا هي أوكايالي مع 4159 حالة ، ولوريتو 3713 ومادري دي ديوس 1455 ، وكلها تقع على الحدود مع البرازيل ، وكذلك سان مارتن 1706 وهونوكو 1464.

وأوضحت أن منطقة بيورا يوجد فيها 2486 حالة ، حيث تحدث فيضانات بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وأرسلت هيئة الصحة فرقًا فنية إلى المناطق المتأثرة بالمرض ، الذي ينتقل عن طريق بعوضة “الزاعجة”، وتعمل الفرق على تعزيز الوقاية من حمى الضنك ومكافحتها.

وكانت الحكومة أعلنت حالة الطوارئ الصحية لمدة 90 يوما بسبب تفشى حمى الضنك في 13 مقاطعة في شمال ووسط وجنوب شرق بيرو.

وسجلت بيرو العام الماضي 72844 حالة إصابة بحمى الضنك، بزيادة 62 % في معدل الإصابة بالمرض مقارنة بعام 2021 ، الذي خلف 84 حالة وفاة ، بينما في عام 2020 ، كان هناك 86 حالة وفاة و 46749 حالة إصابة.

وتعتبر حمى الضنك مرض متوطن في المناطق المدارية يسبب الحمى الشديدة والصداع والغثيان والقيء وآلام العضلات، وفي الحالات الشديدة يسبب النزيف الذي يمكن أن يؤدي للوفاة، وجرى اكتشاف حمى الضنك لأول مرة في بيرو عام 1984 وأصبح منذ ذلك الحين مرضًا متوطنًا.