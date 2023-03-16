جوني هربرت يلتقي طلاب جدة قبل سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2023

جدة – هاني البشر
التقى سائق الفورمولا 1 السابق والفائز بسباق لومان 24 ساعة، وخبير سباقات السيارات البريطاني جوني هربرت، اليوم المدرسة البريطانية الدولية في جدة، حيث تحدّث مع الطلاب عن مسيرته الاستثنائية في عالم رياضة المحركات، وإنجازاته التي حققها خلال رحلته الاحترافية بفوره ثلاث سباقات للجائزة الكبرى في الفورمولا 1 بالإضافة إلى نجاحاته العديدة في سلسلة سباقات أخرى، والتي تتضمن فوزه بسباق لومان 24 ساعة الشهير، ومسيرته اللاحقة كمعلق ومحلل في الفورمولا 1.
وخلال حديثه إلى الطلاب، تطرّق جوني هربرت إلى مسيرته الاحترافية في الفورمولا 1 وسلّط الضوء على حول عالم رياضة السيارات والفرص الوظيفية العديدة التي يوفرها للشباب والشابات على حد سواء.
ويحظى جوني هربرت بمسيرة احترافية ناجحة في عالم الفورمولا 1 خلال الفترة من 1989 وحتى عام 2000، حيث تسابق ضد العديد من أعظم سائقي الفورمولا 1، ومثّل العديد من الفرق منها بينيتون وستيوارت وجاكوار. وخلال هذا الوقت، فاز هربرت بثلاثة سباقات للجائزة الكبرى، منها الفوز الوحيد في سباق للجائزة الكبرى لفريق ستيوارت في سباق جائزة أوروبا الكبرى لعام 1999، بالإضافة إلى فوزه بسباق بريطانيا الكبرى لعام 1995 لصالح فريق بينيتون.
وفي حديثه بعد زيارته للمدرسة البريطانية الدولية في جدة، أعرب جوني هربرت عن شكره للمدرسة البريطانية الدولية بجدة على الاستضافة، وقال جوني: “استمتعت اليوم بمقابلة الطلاب ومشاركة خبراتي معهم، كما سعدت أيضاً بمدى الشغف الذي أبداه الطلاب ومعرفتهم المتزايدة بالفورمولا 1، لا سيما مع إقامة السباق هنا في مدينتهم. فمن الأهمية بمكان أن يدرك الشباب في المملكة الفرص العديدة المتاحة في عالم رياضة السيارات، وأتمنى أن أكون قد ألهمتهم للتفكير في خوض مسيرة مهنية في عالم رياضة المحركات”.