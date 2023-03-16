جدة تحتضن الجولة الأولى من بطولة المملكة لناشئي البلياردو

جدة- البلاد

تحتضن مدينة جدة التجمع الأول لبطولة المملكة لدرجة الناشئين للبلياردو خلال يومي الجمعة والسبت، وذلك على صالة لي ديموند بمشاركة 21 ناديا، تم توزيعهم إلى أربع مجموعات خلال القرعة التي أجريت أمس الأربعاء.

وضمت المجموعة الأولى أندية“ الفتح، الاتحاد، الزلفي، الانتصار، الاتفاق“ فيما ضمت المجموعة الثانية أندية“ الشباب، ضمك، الوطني، الفرع، الصقور، آبها“ بينما ضمت المجموعة الثالثة أندية“ مضر، قفار، التهامي، الوحدة، العربي“ وضمت المجموعة الرابعة أندية“ الأهلي، الصفا، عكاظ، الجزيرة، الوطن“.

الجدير بالذكر أن بطولة المملكة للناشئين للبلياردو تقام هذا الموسم بنظام التجمع في أربع جولات؛ حيث تقام الجولة الأولى بمدينة جدة، وتقام الجولة الثانية بمدينة الرياض وتقام الجولة الثالثة بمدينة الدمام وتختتم البطولة بعد ختام الجولة الرابعة بمدينة الرياض.