الرياضة بمشاركة 33 لاعبًا يمثلون 9 فرق.. اتحاد رياضة الصم ينظم بطولة المملكة لتنس الطاولة

الرياض – محمد الجليحي

ينظم الاتحاد السعودي لرياضة الصم غداً الجمعة بطولة المملكة لتنس الطاولة على صالة جامعة اليمامة بمدينة الرياض على مدى يومين بمشاركة 33 لاعب يمثلون 9 فرق من أندية ومراكز الصم في المملكة المسجلة في البرنامج السنوي المعتمد للاتحاد خلال الموسم الرياضي 2023 وهي” الرياض، الدمام، جدة، القطيف، مكة المكرمة، أبها، صامطة، الطائف، ينبع” وستقام منافسات البطولة في منافسات الفردي ومنافسات الزوجي للفرق. وقدم رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد بن محمد القحطاني شكره لجميع رؤساء مكاتب وزارة الرياضة ورؤساء نوادي ومراكز الصم في جميع المناطق والمحافظات على تعاونهم في تنفيذ وإنجاح البرنامج الزمني للصم في مواعيده كل عام متمنيا لجميع الفرق المشاركة التنافس الأخوي الشريف. وأثنى الدكتور القحطاني على التعاون الكبير الذي وجده الاتحاد من قبل إدارة جامعة اليمامة واستضافة البطولة على صالة الجامعة، مقدما شكره إلى الدكتور خالد بن محمد الخضير

رئيس مجلس الأمناء في الجامعة على تقديم كافة التسهيلات والدعم لإقامة بطولة المملكة لتنس الطاولة للصم.