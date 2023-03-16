انطلاق التجارب الحرة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لعام 2023 في حلبة كورنيش جدة غدًا

جدة- البلاد
تنطلق يوم غدٍ الجمعة 17 مارس 2023 في جدة، الجولات الحرة التي تسبق السباق الكبير والمرتقب؛ سباق جائزة السعودية الكبرى stc لعام 2023 للفورمولا1، الذي سيقام يوم الأحد المقبل في ثاني جولاته في سلسلة هذا العام من بطولة العالم، على حلبة كورنيش جدة للمرة الثالثة على التوالي.
وتنطلق فعاليات الحدث بعد ظهر الغد، وذلك بإقامة حصتين للتجارب الحرة، حيث تنطلق الأولى في تمام الساعة 4:30 مساءً وحتى 5:30 مساءً، فيما تنطلق حصة التحارب الحرة الثانية الساعة 8:00 مساءً وحتى 9:00 مساءً.
وتهدف هذه التجارب الحرة التي تسبق السباق المنتظر، إلى الوقوف على الحالات الفنية والجاهزية الميكانيكية والتقنية للسيارات المشاركة في السباق، إلى جانب اختيار الإطارات المناسبة للحلبة، وتحديد العيوب المتوقعة وتعديلها بالطريقة الصحيحة قبل انطلاق التحدي المنتظر.
ويشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 لهذا العام، 20 سائقاً يمثلون 10 فرق، يتنافسون على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين: ماكس فيرشتابين، وسيرغيو بيريز من فريق ريد بُل، ولويس هاميلتون وجورج راسل من فريق مرسيدس، وتشارلز لوكلير وكارلوس ساينز من فريق فيراري، وتشو غوانيو وفالتيري بوتاس من فريق ألفا روميو، ونيك دي فريز ويوكي تسونودا من فريق ألفا تاوري، وكيفن ماغنوسين ونيكو هلكنبرغ من فريق هاس، ولانس سترول وفيرناندو ألونسو من فريق أستون مارتن، وبيير غاسلي وإستيبان أوكون من فريق ألبين، ولاندو نوريس وأوسكار بياستري من فريق ماكلارين، ولوجان سارجينت وأليكس ألبون من فريق ويليامز.
كما سيكون الجمهور على موعد غداً أيضاً مع حصة التجارب الحرة لسلسلة الفورمولا2، الرافد الأكبر لسائقي الفورمولا1، إلى جانب التجارب الحرة لتحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، السباق الداعم الثاني للبطولة، وسلسلة سباقات السيارات الرياضية الأنجح والأطول في المنطقة.