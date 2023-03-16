انتهاء التنقيب في «موقع حليت الأثري»

البلاد ـ الرياض

أعلنت هيئة التراث أمس الانتهاء من مشروع تنقيب “موقع حليت الأثري” في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض للموسم الثالث 2022م.

ويعتبر موقع “حليت الأثري” أحد مواقع التعدين التي تعود إلى العصر الأموي، وله ذكر في المصادر التاريخية المبكرة باسم “معدن النجادي” نسبة إلى مالكيه أبناء نجاد بن موسى بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

وأظهرت النتائج، الكشف عن سوق المستوطنة والمكون من وحدات معمارية وغرف متلاصقة ذات مداخل جانبية، بالقرب من المسجد المكتشف سابقاً، كما عثر على مجموعة من الرحى والمدقات التي تستخدم للتعدين، وتبرز دور الموقع كأحد أهم المناجم الإسلامية، إضافة إلى معثورات أخرى ذات أهمية عالية، ومنها عملة أموية مؤرخة تعود إلى عام 85هـ، ومثقال وزن يحوي كتابة عربية مبكرة.

ويعد موقع حليت الأثري من أهم المواقع ذات البنية التحتية المتكاملة، والتي تبرز الدور الحضاري للجزيرة العربية خلال الفترة الأموية، وقد تطابقت معثوراته الكتابية مع التحاليل العلمية التي أُجريت في الموسم السابق.

وتهدف هيئة التراث من هذا المشروع إلى الكشف عن ملامح الموقع، وتوثيقه، والمحافظة عليه، وذلك ضمن مسؤولياتها تجاه التراث الثقافي، وحمايته والعناية به، وإبراز الدور الحضاري للمملكة على مختلف العصور الزمنية، والفترات التاريخية.