الوطنية للإسكان تشارك في معرض فرنسي

كان – واس

تُشارك الوطنية للإسكان في جناح “استثمر في السعودية” بمعرض مدينة كان الفرنسية، وذلك ضمن مجموعة مشاركات من الجهات الحكومية والشركات السعودية.

وتستهدف “استثمر في السعودية” من خلال مشاركتها استعراض الأهداف الإستراتيجية والمشاريع السعودية الناجحة للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة، وإبراز الإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الممكنة واستقطاب أحدث التجارب العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي جلسة حوارية ناقش الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، رؤية المملكة لتطوير الإسكان فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى، التي تهدف إلى بناء دولة طموحة ذات اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، حيث كان للوطنية للإسكان أثر كبير على التخطيط العمراني، من خلال إعادة تنظيم الكثافة السكانية بتحويل المشاريع السكنية إلى أحياء ضخمة تمتد على مساحة تتراوح ما بين 35-50 مليون م2، التي يتجلى في مقدمتها تدشين أكبر مشروع إسكاني “ضاحية الفرسان”، كما تسعى الشركة إلى تحسين تجربة السكان بمرافق مجتمعية ومناطق طبيعية داخل المجتمعات السكنية.