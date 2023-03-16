المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بدورته 11 يعقد في أبوظبي ابريل القادم

البلاد : متابعات

تحت شعار #التوحدمعادائما تقرر عقد المؤتمر الدولي للمستجدات في ابحاث التوحد في دورته 11 تاريخ 27-30 ابريل 2023 في فندق روتانا بيتش قاعة الثريا مدينة أبوظبي عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة.

يمثل المؤتمر فرصة مهمة للدعوة إلى نهج متكامل لدمج الأطفال ذوي الهمم وضرورة التحديد المبكر للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد (ASD) والتدخل المبكر وإدماجهم في نظام التعليم السائد، حيث يمكن أن يفيد هؤلاء الأطفال وعائلاتهم بشكل كبير و يمكن أن يساعدهم في النهاية على تحقيق إمكاناتهم الكاملة.

و سيتم اثناء المؤتمر استعراض أحدث المهارات والخبرات في مجال تطوير الأساليب الحديثة في معالجة اضطراب التوحد ضمن جلسات حوارية ومناقشات وأبحاث علمية وعروض مرئية تتضمن حلول وافكار تطويرية بمشاركة عدد كبير من الاطباء والباحثين والخبراء المختصين من الاكادميين العالميين في هذا المجال.

يصاحب المؤتمر ورش عمل تدريبية عملية تبدأ من تاريخ 27 ابريل 2023 من قبل مدربيين عالميين وحملة اعلامية على وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لدعم اطفال التوحد من خلال الهاشتاق

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يأتي المؤتمر في هذا التوقيت في غاية الاهمية لما تحتمه على المجتمع من مسؤولية اجتماعية انسانية وطنية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا من أبنائنا وبناتنا ويسعى الجميع ان يشارك في هذا الحدث الهام لما له من قيمة إنسانية بالغة الأثر.