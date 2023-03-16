الفنانة الصاعدة رغد عبدالعزيز في حوار خاص لـ البلاد: مشاركتي في سعودي آيدول فرصة جميلة وخطوة عميقة

حوار – حاتم العطرجي

*في البداية من هي رغد عبدالعزيز؟

رغد عبدالعزيز من محبين الفن والفنون بشكل عام وبشكل خاص بحكم موهبتي الغنائية.

* كيف اكتشفت رغد موهبتها في الغناء ؟

كان ذلك منذ صغري كنت دائما احب ترديد الأناشيد والاغاني من خلال مشاهدتي للبرامج حيث بدايتي كانت اعجازية بالنسبة للواقع من وجهة نظري ، كيف للإنسان في بداياته ان يستشعر مستقبله ويراه من ثقب صغير بكل تفاؤل بالله عز وجل ، حيث كان أول فنان استمعت له بكل حب فنان العرب محمد عبده ومن بعده ابتسام لطفي وغيرهم من الفنانين والفنانة وأيضا المدرسة الموسيقية كوكب الشرق ام كلثوم وجميع الألوان الزمنية الجميلة وكنت أرى نفسي مختلفة رغم محبتي لكل من استمعت له ، رأيت بأني اترجم معاني كثيره وانا اشدو بالألحان وهبني الله موهبة بها اسمو وبها ابتسم وبها أيضا تصل كل مشاعر قلبي بلا مشقة او عناء ومُلهمتي الأولى أمي وجدران اسياب بيتنا كانت ترد صدى صوتي واستمع لكل لحن من خلالي وأترجمه كان ممتع جدا.

* حدثينا عن كيفية تطوير موهبتك في الغناء ؟

الاستمرار والممارسة وغناء جميع الألوان والالحان كانت قديمة أو جديدة تطور من الاداء.

* كيف ترين مشاركتك المميزة في برنامج سعودي آيدول ؟

فرصة جميلة وخطوة عميقة في بداية مشواري الفني ، تعلمت منها وقفة المسرح، الغناء مع الفرقة الموسيقية، كسبت خبرة ومنها أيضا حصلت على ثناء كبير ومديح ودعم معنوي حيث أشادوا بصوتي اولهم الفنانة أحلام والفنان ماجد المهندس والفنانة اصالة والفنان اصيل أبو بكر أوجه لهم شكري وتقديري.

* ماذا تطمحي مستقبلاً ؟

اطمح دائما وأبدآ ان أكون في تطور وتقدم دائم وملحوظ حابه اقدم موهبتي بشكل مختلف واطمح انوا اخذ فرصتي واعطي موهبتي حقها.

* من تتمنين من الفنانين أو الفنانات غناء دويتو معهم ؟

لم تخطر ببالي مثل هذه الفكرة ولكن قد يجمعني في المستقبل دويتو مع احد الفنانين او الفنانات ويشرفني ذلك.

* هل هنالك عمل جديد خاص بكِ؟

بأذن الله مستقبلا يكون هناك اعمال خاصة بي.

* ماذا تتمنى الفنانة الصاعدة رغد ؟

أتمنى دائما محبة الجمهور.

* كلمة أخيرة ؟

دائما وابدا مطلعه على جميع كلماتكم وتعليقاتكم وحبكم لي ولكم خالص الشكر.