الرياضة الانضباط توقف وتغرم طارق حامد

جدة- البلاد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف محترف نادي الاتحاد المصري طارق حامد. وكشفت لجنة الانضباط عن إيقاف طارق حامد مباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال لارتكاب سلوك غير رياضي خلال مواجهة فريقه أمام الفيحاء. وأثار مقطع فيديو للاعب الاتحاد يتحدث مع الصربي فلاديمير ضجةً كبيرةً في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن البعض أشار إلى أنه حمل ألفاظًا وعبارات غير لائقة من لاعب الوسط المصري تجاه الحارس الصربي.