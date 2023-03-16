أخضر الشاطئية يتغلب على تايلاند في افتتاح مشواره ببطولة كأس آسيا

الرياض – هاني البشر
افتتح المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية في بتايا 2023 المؤهلة إلى كأس العالم 2023، بالفوز على منتخب تايلاند (المستضيف) بنتيجة 3-2.
وكان مدرب أخضر الشاطئية (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك قد بدأ اللقاء بتشكيلة مكونة من وليد الصفحي في حراسة المرمى وبلال بوده وخالد وهيب وماجد شمهاني ووليد اليوبي.
وتمكن لاعبو أخضر الشاطئية من تسجيل أهداف اللقاء في على مدار أشواط اللقاء الثلاثة عن طريق كل من بلال بوده وأحمد الهمامي ومحمد الشمري.
وبذلك يحصد الأخضر على ثلاث نقاط في أولى مشواره في كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2023 المؤهلة إلى كأس العالم 2023.
هذا وسيخوض (أخضر الشاطئية) يوم السبت القادم، مباراته الثانية في البطولة عندما يلتقي منتخب البحرين.
من جهته، قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية (البرازيلي) قوقا رلوكوفيك: سعيد بهذا الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط في أول مباراة، كانت مباراة مهمة وصعبة وتعتبر هذه أول مشاركة رسمية لنا على الصعيد الآسيوي وحققنا فيها المطلوب.
وعن مباراة البحرين قال: منتخب البحرين قوي وصعب لكننا نعمل جاهدين على تجهيز الفريق للمباراة.