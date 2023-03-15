5 شهادات تميز عالمية جديدة للمملكة بمجال التحول الرقمي

البلاد- متابعات

حققت المملكة 5 شهادات تميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات “WSIS 2023” التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات وانعقدت أعمالها بمدينة جنيف في سويسرا، وذلك نظير تميّز مشاريعها الابتكارية، ليرتفع مجموع شهادات التميز التي تحصلت عليها المملكة إلى 35 شهادة تميز.

وحصلت المملكة على شهادات التميز عن مشاريع “منصة بلدي – منصة المدينة الرقمية” المقدمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومشروع تطوير نظام التحليل الذكي للمؤشرات المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبنك البيانات الوطني المقدم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وكذلك منصة التعليم الإلكتروني المبتكرة من جامعة حائل، ومشروع حبكة المقدم من القطاع الخاص.

يشار إلى أن المملكة حققت الفوز بجائزة القمة “WSIS 2023” عن مشروع تطوير نظام الإنذار المبكر المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تمثل مشاريع المملكة تنافسية عالية مع الابتكارات العالمية المشاركة من أكثر من 109 دول.

ويأتي هذا التتويج انعكاساً لمكانة قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي ومستوى التطور الذي تشهده البنية التحتية للقطاع نتيجة للدعم المستمر الذي يحظى به من لدن القيادة الرشيدة، والهادف إلى تسريع مشروعات التحول الرقمي وتفعيل التقنية في مختلف القطاعات بما فيها الخدمات الحكومية، والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه.