عرض «الغريب والنقيب» على مدار ثلاثة أيام هيئة المسرح تحتفي بعالمي «أبو الفنون»

البلاد ـ الرياض

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية، عن تنظيمها احتفالها السنوي باليوم العالمي للمسرح، الذي سيقام في جامعة الأميرة نورة مساء يوم الاثنين 27 مارس، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة سلطان البازعي، وعدد من المثقفين، ونجوم الفن المسرحيّ، والمهتمين.



وتستعرض الهيئة خلال هذه الاحتفالية أبرز الأعمال المسرحية السعودية في حقب زمنية مختلفة، من خلال معرض فوتوغرافي مصمم بطريقة إبداعية يحكي تاريخ المسرح السعودي منذ بداياته، وعصره الذهبي، إضافةً إلى عرض مسرحي سعودي بعنوان “الغريب والنقيب”، والذي سيقام على مدار ثلاثة أيام متتالية من 27 إلى 29 مارس. ويأتي هذا الاحتفال في سياق حرص هيئة المسرح والفنون الأدائية على مواكبة هذا الحدث العالمي؛ للتعريف بالفن المسرحي، وتسليط الضوء على هذا الفن، ودوره في صناعة الثقافة عبر التاريخ، وتسليط الضوء على قدرته في الموالفة بين عناصر فنية متعددة، إلى جانب إبراز المسرح السعودي منذ بداياته، ودوره في تعزيز الحركة الفنية خلال السنوات الماضية.

يذكر أن الهيئة الدولية للمسرح قد اعتمدت اليوم العالمي للمسرح والاحتفاء به لأول مرة في 27 مارس 1962م، وهو التاريخ الذي أطلق فيه موسم “مسرح الأمم” في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف الترويج لهذا الفن عبر العالم، ونشر المعرفة بين الناس حول قيمة هذا النموذج الفني.