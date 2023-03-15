جامعة الطائف تحتفي بعام الشعر العربي

البلاد ـ الطائف

تحتفي أكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف بعام الشعر العربي خلال الفترة من 19 – 21 مارس الجاري، حيث تقيم فعالية “روي” برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وبدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة.

وتأتي هذه الفعالية، انطلاقاً من رؤية الأكاديمية المرتكزة على تحقيق هدف الريادة عربياً في تنمية الإبداع الشعري، ورعاية المواهب الأدبية، ونشر الثقافة الشعرية مجتمعياً، وتوثيقها علمياً، وحرصاً على التنوع في تغطية جوانب متعددة من الشعر العربي، حيث يشارك فيها العديد من نجوم الوطن العربي في الأدب والشعر، من خلال أمسيات شعرية، وجلسات حوارية، ومحاضرات أدبية، وورش عمل، فضلاً عن الخيمة الثقافية، وقرية الشعر، ومنطقة المقاهي. يذكر أن أكاديمية الشعر العربي تحرص على تعزيز دور القصيدة في الثقافة العربية المعاصرة، وتوثيق الظاهرة الشعرية العربية بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية.