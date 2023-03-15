بعد سيليكون فالي..  خسائر مرعبة في بنك كريدي سويس بسويسرا 

البلاد – وكالات

انخفضت أسهم بنك كريدي سويس” Credit Suisse” إلي مستوى قياسي جديد، واتسعت مقايضات الديون، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وواصلت أسهم بنك كريدي سويس في سويسرا انخفاضها اليوم الأربعاء وهبطت بما يصل إلي 8.7 بالمئة إلى مستوى قياسي جديد متدنٍ، حيث قام المستثمرون بتقييم الأثر المحتمل لنقاط الضعف في الضوابط الداخلية.

ونشر البنك أمس الثلاثاء تقريره السنوي لعام 2022 قائلًا إن البنك حدد “نقاط ضعف جوهرية” في التقارير المالية ولم يوقف بعد تدفقات العملاء الخارجة منه.

ويسعى ثاني أكبر بنك في سويسرا إلي التعافي من سلسلة من الفضائح التي قوضت ثقة المستثمرين والعملاء.

وارتفعت تدفقات العملاء الخارجية في الربع الأخير إلي أكثر من 110 مليار فرنك سويسري (120 مليار دولار).