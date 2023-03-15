“الوطنية للإسكان” تستعرض مشاريعها السكنية بجناح المملكة في معرض (MIPIM) بفرنسا

البلاد- متابعات

تُشارك الوطنية للإسكان (NHC) في جناح “استثمر في السعودية” بمعرض (MIPIM) الذي يقام في مدينة كان الفرنسية، وذلك ضمن مجموعة مشاركات من الجهات الحكومية والشركات السعودية في المعرض خلال الفترة من 14-17 مارس.

وتستهدف “استثمر في السعودية” من خلال مشاركتها استعراض الأهداف الإستراتيجية والمشاريع السعودية الناجحة للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة، وإبراز الإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الممكنة واستقطاب أحدث التجارب العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتأتي مشاركة الوطنية للإسكان للاطلاع على أحدث الابتكارات والمشاريع في القطاع العقاري عالميًا، إضافةً إلى استعراض أبرز مشاريعها السكنية والخدمات التي تقدمها في تعزيز امتلاك المساكن، وما تقدمه من تسهيلات للمطورين والمقاولين في القطاع، لتنمية المعروض العقاري واستحداث مجتمعات حيوية تزدهر بتكامل الخدمات والمرافق والمساحات المفتوحة.

وفي أحد الجلسات الحوارية ناقش الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، رؤية المملكة لتطوير الإسكان فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى، التي تهدف إلى بناء دولة طموحة ذات اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، حيث كان للوطنية للإسكان أثر كبير على التخطيط العمراني، من خلال إعادة تنظيم الكثافة السكانية بتحويل المشاريع السكنية إلى أحياء ضخمة تمتد على مساحة تتراوح ما بين 35-50 مليون م2، التي يتجلى في مقدمتها تدشين أكبر مشروع إسكاني “ضاحية الفرسان”، كما تسعى الشركة إلى تحسين تجربة السكان بمرافق مجتمعية ومناطق طبيعية داخل المجتمعات السكنية.

يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لمنظومة العرض العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.