المملكة تعزز الأمن الغذائي في العالم

البلاد – رأس الخير

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن ابراهيم الخريف، ونائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، مرافق شركة معادن في مدينة رأس الخير الصناعية، للاطلاع على المشاريع الضخمة ومستجدات الأعمال في مشاريع معادن.

والتقى الوزير خلال زيارته بالنائب للرئيس التنفيذي لشركة معادن عبدالعزيز بن عسكر الحربي؛ ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الفوسفات، حسن العلي؛ ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الألمنيوم، علي القحطاني؛ ونائب الرئيس للإستراتيجية وشؤون الشركات عايد المطيري، لمناقشة المشاريع الكبرى ومبادرات النمو التي من شأنها تعزيز مكانة معادن كجهة فاعلة عالمياً في سلاسل توريد الأسمدة الفوسفاتية والمعادن عالمياً.

كما اطلع والوفد المرافق على عرض عن انشطة الفوسفات في مدينة رأس الخير ودورها عالميا، واحدث مصانع معادن في مدينة راس الخير للصناعات التعدينية “أمونيا 3” والذي يضيف أكثر من مليون طن سنويا إلى إنتاج معادن من الأمونيا، ويعد هذا المصنع باكورة مصانع مشروع معادن “فوسفات 3″، حيث يساهم مشروع “فوسفات 3” في جعل المملكة ثاني أكبر دولة مصدرة للأسمدة الفوسفاتية عالية الجودة في العالم، ويعزز دور المملكة العربية السعودية في استقرار الامن الغذائي عالمياً.