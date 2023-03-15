القبض على سارقي فيلا محمد صلاح في القاهرة.. وإعادة المسروقات

القاهرة- البلاد

قالت وسائل إعلام مصرية أن أجهزة الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين في سرقة فيلا اللاعب محمد صلاح في بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات.

وقالت الوزارة إنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين “أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه” – مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ (2) مارس الجاري.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظرًا لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكني وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني، حيث قاما بتسلق السور الخلفي للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.

وتم ضبط كافة المسروقات (عدد من الأحذية الرياضية – ميدالية فضية – قطعة من الكريستال – عدد من أجهزة الريسيفر)، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.