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الخزامى والإبل لوحة جمالية بالجوف

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1444 هـ      15 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ سكاكا
تتميز صحارى منطقة الجوف خلال فصل الربيع، بلوحة طبيعية حيث زهور الخزامى أو “اللافندر” التي تشكل غطاءً طبيعياً يعكس طبيعة البلاد الفريدة، تحاكي اللون البنفسجي في درجاته واختلافاته، مما يجعله لوناً يتناسب مع الطبيعية الصحراوية، ويضفي عليها الحيوية. ويزداد جمال المنظر مع الإبل بألوانها المختلفة، وهي تبحر في صحراء البنفسج مشكلة لوحات ساحرة، جذبت المتنزهين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج للاستمتاع بموسم الربيع وجمال وعطر الخزامى، في نزهة فريدة تأسر قلوبهم قبل أن تحفز عدسات هواتفهم للاحتفاظ بصور جميلة.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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