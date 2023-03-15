الخزامى والإبل لوحة جمالية بالجوف

البلاد ـ سكاكا

تتميز صحارى منطقة الجوف خلال فصل الربيع، بلوحة طبيعية حيث زهور الخزامى أو “اللافندر” التي تشكل غطاءً طبيعياً يعكس طبيعة البلاد الفريدة، تحاكي اللون البنفسجي في درجاته واختلافاته، مما يجعله لوناً يتناسب مع الطبيعية الصحراوية، ويضفي عليها الحيوية. ويزداد جمال المنظر مع الإبل بألوانها المختلفة، وهي تبحر في صحراء البنفسج مشكلة لوحات ساحرة، جذبت المتنزهين من جميع مناطق المملكة ودول الخليج للاستمتاع بموسم الربيع وجمال وعطر الخزامى، في نزهة فريدة تأسر قلوبهم قبل أن تحفز عدسات هواتفهم للاحتفاظ بصور جميلة.