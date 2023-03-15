الدولية

ارتفاع عدد قتلى الفيضانات لـ 10 أشخاص في المناطق المتضررة بزلزال تركيا

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1444 هـ      15 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- وكالات

قُتل 10 أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، نتيجة فيضانات في منطقتين جنوب شرق تركيا متضرّرتين بزلزال 6 فبراير المدمر.

ولقي 9 أشخاص حتفهم في مدينة شانلي أورفا، من بينهم خمسة سوريين عُثر عليهم قتلى في الطابق السفلي لأحد المباني وقتل آخر في محافظة أديامان المجاورة، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وتسببت الزلازل التي ضربت المنطقة الحدودية السورية التركية قبل خمسة أسابيع في مقتل أكثر من 48 ألف شخص في تركيا وحدها. كما شردت الكارثة مئات الآلاف، الذين تؤويهم ملاجئ طوارئ مثل الخيام.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.