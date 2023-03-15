«اثنينية الحوار» تستعرض دور المرأة في القيادة

البلاد ـ الرياض

استعرضت “اثنينية الحوار” التي نظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس “دور المرأة في القيادة”. وتحدثت من خلالها مديرة المرصد الوطني للمرأة، الدكتورة سناء العتيبي، والمساعد التنفيذي في مجلس شؤون الأسرة، هيلة المكيرش، وإدارة اللقاء، رغد نهاري.

وفي بداية اللقاء تحدثت هيلة المكيرش عن دور مجلس شؤون الأسرة وما يقدمه من إسهامات في حماية كيان الأسرة وأفرادها، والهدف من إنشاء المجلس، وقالت: “للمرأة دور كبير، سواء على مستوى الأسرة أو المجتمع، فهي جزء من كيان المجتمع، لأنها الأم قبل كل شيء، ولها الدور الأساسي في نقل ثقافة المجتمع إلى أطفالها وتربيتهم وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة والقيم السليمة، كما أنها تعمل جاهدة في تثقيف أبنائها على الولاء والانتماء الوطني وبناء الهوية الوطنية الواحدة”. من جهتها أشادت الدكتورة سناء العتيبي بالمكانة التي تحتلها المرأة اليوم، والتي مكنتها من ممارسة حياتها بشكل يلق بها دون التمييز في ظل رؤية المملكة 2030، والتي جاءت مشاركة المرأة في جميع برامجها وأهدافها. وأشارت إلى أن المرصد الوطني للمرأة يعمل على مؤشرات تهتم بالمرأة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لدراسة التحديات، وعمل الإحصائيات الدقيقة عن واقع المرأة في بيئة العمل. وقالت: “إن أنظمة العمل اهتمت بالمرأة، وكفلت لها كامل حقوقها دون تمييز، حتى أصبحت اليوم تنافس في المجالات جميعهن، كما أن النظام أيضاً اهتم بحماية المرأة، وكفل لها حقوقها مثل عدم تشغيلها في أماكن خطرة، أو في أوقات متأخرة من الليل، وذلك من أجل توفير بيئة آمنة لها في مجال العمل.