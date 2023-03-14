100 مليون عملية تأمينية لمنصة “نفيس” الصحية

البلاد- متابعات

احتفى مجلس الضمان الصحي بوصول منصة نفيس إلى 100 مليون عملية تأمينية منذ الانطلاق وذلك نتيجة رؤية رقمية متكاملة موحدة لتوفير تجربة أفضل للمستفيدين، كما سجلت المنصة إنجازات أخرى كان لها الأثر الكبير في تسريع التعاملات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية وسهولة حصول المستفيدين على خدمات التأمين بالمملكة ، أهمها الوصول إلى 5 ثوان بحد أقصى للاستعلام عن أهلية العلاج للمؤمن لدى مقدم الخدمة ، والوصول إلى نسبة 82% للموافقات التأمينية خلال مدة أقصاها 30 دقيقة.

وعمل فريق نفيس منذ إطلاق المنصة بشكل متواصل مع القطاع من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية وجلسات تدريبية للوقوف على آخر التحديات التقنية والتشغيلية وإيجاد الحلول المناسبة لها لضمان سير وتيرة العمل بين جميع الأطراف في المنصة, حيث إنه يتم التواصل بشكل مستمر مع أكثر من 147 سفيرًا للمنصة في القطاع لتسهيل عملية التواصل، وتم أيضاً عقد أكثر من 300 ورشة عمل تقنية وتشغيلية، وأكثر من 120 جلسة تدريبية مع منشآت القطاع كافة، وزيارات ميدانية لأكثر من 11 مدينة ومحافظة بالمملكة, وتخللها العديد من ورش العمل مع القطاع، حيث يحرص فريق نفيس بشكل مستمر وبالتعاون مع منشآت القطاع على تطوير أحدث التقنيات والإطلاقات بالمنصة لضمان تسهيل ورفع جودة أداء المنشآت بالمنصة.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي المهندس فيصل الشمري، حرص المجلس على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي وذلك في إطار سعيه المستمر نحو تقديم أفضل الخدمات بجودة وكفاءة من خلال رؤية رقمية متكاملة وموحدة.

وأشار إلى أنه خلال مراحل التهيئة والتأهيل الثلاثة في منصة نفيس، تم إتمام العديد من المستهدفات حيث انضم في المرحلة الأولى 127 مقدم خدمات صحية وأكثر من 25 شركة تأمين ، والوصول إلى 65%من حصة القطاع السوقية وتبعها انضمام 83 مقدم خدمات صحية، والوصول إلى 85% من حصة القطاع السوقية في المرحلة الثانية. وفي بداية العام 2023 أعلن مجلس الضمان الصحي إطلاق المرحلة الثالثة من منصة نفيس والتي سوف تستهدف أكثر من 200 مقدم خدمات صحية بالوصول إلى 90% من حصة القطاع السوقية.

ويتطلع فريق نفيس مع الوصول للمرحلة الثالثة إلى استمرار إنجازات المنصة التي تستهدف بشكل كامل إلى تحسين كفاءة وجودة خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين بالمملكة وتسهيل تبادل المعلومات بكل شفافية بين أطراف المنصة.