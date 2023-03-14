كورنيش ثول.. أيقونة لجذب السياح

البلاد ـ جدة

يُعد كورنيش وشاطئ محافظة ثول الواقع على امتداد ساحل البحر الأحمر، أحد أجمل المواقع الساحرة والجاذبة للزوار والسيّاح من مختلف الأنحاء لما يتميز به من مناخ دافئ طوال العام، حيث يُتيح لمرتاديه الاستمتاع بممارسة هواياتهم المختلفة على جنباته.

ويتوزع على امتداد الشاطئ المراقبين وفرق الإنقاذ لمتابعة ممارسي رياضة السباحة وإرشادهم، بوصفه أحد الشواطئ العائلية الجميلة الهادئة، والتي يمارس ويستمتع فيها الأهالي مع أطفالهم بالهوايات المتنوعة والمختلفة من الألعاب الشاطئية في جو ملؤه الأمان الذي يوفر السلامة للجميع.

ويضم العديد من أماكن التجول حول الشاطئ الرملي والطرق المخصصة للمشي التي تنتشر حولها أشجار النخيل الرائعة التي تضفي سحراً مميزاً للمكان، بجانب المرافق والخدمات كدورات المياه المخصصة للاستحمام وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والأماكن الترفيهية المخصصة للأطفال، وتضم جنبات الشاطئ العديد من المقاهي والمطاعم والمتاجر وكافة المرافق الخدمية، إضافة إلى المساحات الخضراء الواسعة، وخدمات ركوب الدراجات البحرية، وممارسة الرياضات الأخرى، وتوفيره للعديد من الأكشاك لبيع الوجبات السريعة والمشروبات المنعشة.