عندما “حبس” رئيس ريال مدريد الحكم في ملعب برنابيو!

قال الحكم الإسباني السابق، إيتورالدي غونزاليس: إن رئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز حبسه في ملعب “سانتياغو برنابيو” عقب إحدى المباريات لمناقشته في قراراته التحكيمية، بحسب تصريحات أدلى بها إلى إذاعة “كادينا سير” الإسبانية اليوم الثلاثاء.

وقال غونزاليس: إن بيريز أجبره على الدخول منفردًا إلى غرفة في الملعب عقب لقاء ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا موسم 2020-2021، حيث اجتمع معه نصف ساعة وناقشه في قراراته التحكيمية، طالبًا منه أن يعامل ريال مدريد نفس معاملة برشلونة.

وعندما اشتكى الحكم غونزاليس الرئيس بيريز إلى لجنة الحكّام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لم تحرك ساكنًا على حد قوله.

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وعقب تصريحات غونزاليس، نشر الحساب الرسمي لريال مدريد في تويتر مقطع فيديو يتضمن أخطاء تحكيمية للحكم غونزاليس في مباريات الفريق طيلة المواسم الـ 17 الماضية، وكتب عليها: “إيتورالدي غونزاليس أحد أكثر الحكام الذين أضروا بريال مدريد، يجب نشر هذا الفيديو”.