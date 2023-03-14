شاهد.. غضب شديد من رونالدو في مباراة أبها

أظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو غضبًا شديدًا خلال لقاء فريقه النصر مع أبها الثلاثاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

النصر استطاع حسم المباراة بنتيجة 3-1 ليصعد إلى المربع الذهبي، لملاقاة الوحدة الفائز بدوره على فريق الباطن بنتيجة 2-1.

أقيمت المباراة في ملعب “مرسول بارك” حيث أكمل رونالدو 3 مباريات متتالية على هذا الملعب، من دون تسجيل أو صناعة أهداف.

وبدا رونالدو (38 عامًا) غاضبًا عقب استبداله في الدقيقة 87، عندما قرر المدرب الفرنسي للنصر رودي غارسيا إخراجه من الملعب.

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وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه رونالدو بعد أن أظهر اعتراضًا قويًا على قرار الحكم أندرياس تريمانيس إنهاء الشوط أثناء هجمة واعدة للنصر، حيث ركل “صاروخ مادير” الكرة معترضًا على قرار الحكم.