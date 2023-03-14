شاهد.. الهلال يُقصي الفتح.. ويواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

جدة- محمود العوضي
صعد الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في آخر مباريات ربع نهائي المسابقة.
🎥 الهدف الأول لـ @Alhilal_FC ⚽
⏰ '17 محمد كنو#الهلال_الفتح 1 – 0#أغلى_الكؤوس
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) March 14, 2023
تمكن محمد كنو من تسجيل الهدف الأول للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 17. وفي الدقيقة 27، عادل فراس البريكان النتيجة للفتح.
🎥 هدف التعادل لـ @FatehClub ⚽
⏰ '26 فراس البريكان#الهلال_الفتح 1 – 1#أغلى_الكؤوس
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) March 14, 2023
وفي الشوط الثاني، تقدم ميشايل للهلال في الدقيقة 48 ثم عزز إيجالو النتيجة في الدقيقة 85 لتنتهي المواجهة بتأهل الهلال لنصف النهائي، ويضرب موعدًا ناريًا مع نظيره الاتحاد، بعدما نجح الأخير في تخطي عقبة الفيحاء في ربع النهائي بركلات الترجيح.
🎥 الهدف الثاني لـ @Alhilal_FC ⚽
⏰ '48 ميشايل ديلغادو#الهلال_الفتح 2 – 1#أغلى_الكؤوس
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) March 14, 2023
🎥 الهدف الثالث لـ @Alhilal_FC ⚽
⏰ '85 أوديون إيغالو#الهلال_الفتح 3 – 1#أغلى_الكؤوس
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) March 14, 2023