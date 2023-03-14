الرياضة

شاهد.. الهلال يُقصي الفتح.. ويواجه الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1444 هـ      14 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
صعد الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما تجاوز نظيره الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في آخر مباريات ربع نهائي المسابقة.

تمكن محمد كنو من تسجيل الهدف الأول للهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 17. وفي الدقيقة 27، عادل فراس البريكان النتيجة للفتح.

وفي الشوط الثاني، تقدم ميشايل للهلال في الدقيقة 48 ثم عزز إيجالو النتيجة في الدقيقة 85 لتنتهي المواجهة بتأهل الهلال لنصف النهائي، ويضرب موعدًا ناريًا مع نظيره الاتحاد، بعدما نجح الأخير في تخطي عقبة الفيحاء في ربع النهائي بركلات الترجيح.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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