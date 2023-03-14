شاهد.. القيصومة يتجاوز الساحل بثنائية

حائل- خالد الحامد
اقتنص فريق القيصومة ثلاث نقاط غالية بعد فوزه على مضيفه الساحل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في ختام منافسات جولة “يوم العلم” ( الجولة 25) من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د45+3‘⚽️ هدف لـ @qaisumahfc_1970
محمد الحارثي يحرز الهدف الأول👏#الساحل_القيصومة #جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/di34lbQ72T
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 14, 2023
سجل للقيصومة محمد الحارثي” هدفين”، فيما قلص النتيجة للساحل سوريا إبراهيم من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد لاعب الساحل مراد الهذلي.
د63‘⚽️ هدف لـ @clubsahel
سوريا إبراهيم يحرز هدف التعادل👏#الساحل_القيصومة #جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/OAkt6XQViw
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 14, 2023
بهذه النتيجة، رفع القيصونة رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الثاني عشر، فيما بقي الساحل عند 20 نقطة بالمركز السابع عشر.