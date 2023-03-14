الرياضة

شاهد.. القيصومة يتجاوز الساحل بثنائية

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1444 هـ      14 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
اقتنص فريق القيصومة ثلاث نقاط غالية بعد فوزه على مضيفه الساحل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في ختام منافسات جولة “يوم العلم” ( الجولة 25) من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل للقيصومة محمد الحارثي” هدفين”، فيما قلص النتيجة للساحل سوريا إبراهيم من ركلة جزاء. وشهدت المباراة طرد لاعب الساحل مراد الهذلي.

بهذه النتيجة، رفع القيصونة رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الثاني عشر، فيما بقي الساحل عند 20 نقطة بالمركز السابع عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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