الرياضة

شاهد.. الحزم يسترد صدارة دوري يلو

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1444 هـ      14 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
استرد فريق الحزم صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه أحد بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الحزم بالرس، في ختام منافسات جولة “يوم العلم” ( الجولة 25) من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل للحزم أولا جون في الدقيقة 14، وجويل تاجو في الدقيقة 44. وقلص الفارق لأحد أحمد العلاطي في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، رفع الحزم رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الأول. فيما تجمد رصيد أحد عند 29 نقطة بالمركز الثالث عشر.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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