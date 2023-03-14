شاهد.. الحزم يسترد صدارة دوري يلو

حائل- خالد الحامد

استرد فريق الحزم صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه أحد بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الحزم بالرس، في ختام منافسات جولة “يوم العلم” ( الجولة 25) من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل للحزم أولا جون في الدقيقة 14، وجويل تاجو في الدقيقة 44. وقلص الفارق لأحد أحمد العلاطي في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، رفع الحزم رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الأول. فيما تجمد رصيد أحد عند 29 نقطة بالمركز الثالث عشر.