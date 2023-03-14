شاهد.. الحزم يسترد صدارة دوري يلو

حائل- خالد الحامد
استرد فريق الحزم صدارة ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه أحد بهدفين لهدف، في المواجهة التي احتضنها استاد الحزم بالرس، في ختام منافسات جولة “يوم العلم” ( الجولة 25) من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د14‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc
أولا جون يفتتح التسجيل👏#الحزم_أحد #جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/ZSIETSIpR5
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 14, 2023
د44‘⚽️ هدف لـ @alhazem_fc
جويل يضيف الهدف الثاني 👏#الحزم_أحد #جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/P3wTKC5mq5
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 14, 2023
د90+5‘⚽️ هدف لـ @OHOD1936
أحمد العلاطي يحرز الهدف الأول👏#الحزم_أحد #جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/d8hUAcz3Kp
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 14, 2023
سجل للحزم أولا جون في الدقيقة 14، وجويل تاجو في الدقيقة 44. وقلص الفارق لأحد أحمد العلاطي في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.
بهذا الفوز، رفع الحزم رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الأول. فيما تجمد رصيد أحد عند 29 نقطة بالمركز الثالث عشر.