انطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان

البلاد ـ تبوك

تنطلق اليوم، في متنزه السور الأثري بمحافظة تيماء التابعة لمنطقة تبوك، فعاليات مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بنسخته الأولى، الذي يستمر على مدى خمسة أيام، مستهدفاً الأهالي والمقيمين في المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأوضحت الهيئة أن المهرجان يهدف إلى التعريف بأهم مواقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية السياحية والترفيهية، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في دعم هذه الأهداف والأنشطة، مضيفة أن المهرجان سيضم عدداً من الفعاليات المتنوعة كأنشطة الحرف والصناعات اليدوية، وفعاليات السوق الشعبي، إلى جانب فعاليات مخصصة للأطفال والأمسيات الفنية وأنشطة التشجير والزراعة, إلى جانب عدد من المطاعم والمقاهي المميزة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم العديد من الخدمات المساندة وفق معدلات عالية الجودة بما يضمن تحقيق المتعة والفائدة لزائري المهرجان، مشيرة إلى أن الدخول للفعاليات سيكون مجاناً طيلة أيام المهرجان.

يُذكر أنّ محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، هي أكبر المحميات البرية في الشرق الأوسط، بمساحة تزيد على 130 ألف كيلو متر مربع؛ حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية، وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية.