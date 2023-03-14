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الموارد البشرية تدشن بوابتها الجديدة

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1444 هـ      14 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الرياض

دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة.

وجاء التدشين بعد أن طورت الوزارة بوابة رقمية موحدة وشاملة بأحدث التقنيات، وذلك بتوفير الخدمات الذاتية وتخصيص التجربة لأصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، لتقديم تجربة ميسرة تسهم في تعزيز جودة الحياة والشفافية ومبدأ التشاركية.

وأوضح مساعد الوزير أن البوابة الجديدة ستدعم التمكين والأفكار الإبداعية والتطوير المشترك للخدمات والمساهمة بتقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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