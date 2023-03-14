الموارد البشرية تدشن بوابتها الجديدة

البلاد ـ الرياض

دشن مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل الغامدي البوابة الإلكترونية الجديدة للوزارة.

وجاء التدشين بعد أن طورت الوزارة بوابة رقمية موحدة وشاملة بأحدث التقنيات، وذلك بتوفير الخدمات الذاتية وتخصيص التجربة لأصحاب الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، لتقديم تجربة ميسرة تسهم في تعزيز جودة الحياة والشفافية ومبدأ التشاركية.

وأوضح مساعد الوزير أن البوابة الجديدة ستدعم التمكين والأفكار الإبداعية والتطوير المشترك للخدمات والمساهمة بتقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية.