استمرار الجسر الجوي السعودي لمساعدة ضحايا الزلزال

البلاد – الرياض

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة مطار الملك خالد الدولي أمس, إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا تحمل على متنها 85 طناً و346 كيلوغراماً من المواد الإيوائية، منها 1.000 خيمة إيوائية، و13.329 قطعة ملابس، و3.600 بطانية، و3.600 فرش نوم.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.