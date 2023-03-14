أمانة جدة تغلق معملاً مخالفاً للحلويات

البلاد ـ جدة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة لأمانة محافظة جدة، أمس، مَوْقِعاً غير نظامي بنطاق “أبرق الرغامة” جرى استغلاله لإعداد وتحضير الحلويات بطرق مخالفة للاشتراطات، ما أسفر عن مصادرة وإتلاف 5 أطنان من الحلويات والمعجنات قبل وصولها لمنافذ البيع، فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، وبما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية رصدت مَعْمَلاً لِلحلويات والمعجنات عبارة عن موقع مغلق لا يحمل لوحة تجارية بحي “مريخ” شرق المحافظة يدار من قبل عمالة مخالفة، تمارس تحضير وتجهيز المواد الغذائية وسط بيئة مخالفة للاشتراطات الصحية، كما يفتقر المكان وأدوات التصنيع للنظافة العامة، فَضْلاً عن رصد مكونات منتهية الصلاحية وعبوات غذائية فاسدة ومجهزة للبيع، فيما جرى إغلاق الموقع وإتلاف المصادرات كافة.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ورفع مستوى امتثال المنشآت، مثمنة في الوقت ذاته تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.