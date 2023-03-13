6.3 مليار ريال اتفاقيات.. القصبي يشارك في قمة بنغلاديش للتجارة

دكا – واس

شارك وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، في قمة بنغلاديش للتجارة 2023م، وذلك أثناء زيارته الرسمية إلى العاصمة دكا، والتي استمرت يومين.

وأكد خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية أن جمهورية بنغلاديش تعد شريكاً تجارياً هاماً للمملكة، وأن هذه الزيارة تأتي لتعزيز الشراكة بين البلدين، داعيًا رجال الأعمال السعوديين لبناء علاقة قوية مع نظرائهم، واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة.

وعقد وزير التجارة لقاءات ثنائية مع كلٍ من رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة واجد، وعد من الوزراء وكبار المسؤولين،

وتضمنت الزيارة الوقوف ميدانياً على مجمع بيكسمكو الصناعي للتعرف على أعمال وتوجهات بنغلاديش في مختلف المجالات. وشهدت الزيارة توقيع 4 اتفاقيات تُقدر قيمتها بـ 6.3 مليارات ريال في مجالات الطاقة، والصناعة، والزراعة، والبنية التحتية.

وعقد على هامش الزيارة، ملتقى الأعمال السعودي البنغلاديشي، بحضور 20 شركة سعودية، و60 شركة بنغلاديشية؛ لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.