100 % نسبة تنفيذها لمبادرات التحول الوطني..  وزارة الاستثمار تتوج بجائزة الأداء المتميز

البلاد- متابعات

حصلت وزارة الاستثمار خلال ملتقى “التحول.. واقعٌ نعيشه” المنعقد بالرياض، على جائزة الأداء المتميز نظير النتائج التي حققتها في المؤشرات للعام 2022.

وتمكنت الوزارة من تنفيذ جميع المبادرات المتعلقة ببرنامج التحول الوطني بنسبة 100%، وذلك من خلال مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الاستثمار.

وأسهمت المبادرات والبرامج التي عملت الوزارة على تنفيذها في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، إضافة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الخليجيين والإقليميين والعالميين، ودعم الشركات الوطنية الواعدة والرائدة في التوسع إقليمياً وعالمياً.

يذكر أن ملتقى “التحول.. واقعٌ نعيشه” يأتي بالتزامن مع إطلاق برنامج التحول الوطني تقريره السنوي لعام 2022، الذي يسلط الضوء على أبرز الجهود والإنجازات التي حققها البرنامج مُصنفة وفق 7 قطاعات تمثل القطاعات الرئيسية التي يستهدفها، إضافة إلى استعراض لمدى تقدُّمه في تحقيق أهدافه من خلال مؤشرات قياس الأداء ومستهدفاتها والقيم المحقَّقة لعام 2022.