10.5 مليار ريال لتمويل المنشآت الصغيرة

البلاد – الرياض

أعلن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لصندوق التنمية الوطني عن تخصيص مبلغ 10.5 مليارات ريال للبرامج والمنتجات التمويلية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال البرامج التمويلية القائمة والبرامج الجديدة التي يقدمها بنك المنشآت، شاملةً برامج الإقراض المباشر وغير المباشر، وبرامج ضمان التمويل، وبرامج الاستثمار على مدى الثلاث سنوات القادمة.

ويأتي ذلك في ظل دعم واهتمام القيادة – حفظها الله – ومساعي “بنك المنشآت” لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ولرفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35 %.

وذكر الرئيس التنفيذي المكلَّف للبنك عبدالرحمن بن منصور، أن أعمال البنك بدأت مؤخراً من خلال 6 منتجات تمويلية رئيسية تم تطويرها بناءً على احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدّم بطلب التمويل من خلال موقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يتيح الوصول إلى أكثر من 48 جهة تمويلية في المملكة.

الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي تزامنًا مع إعلان انضمام شركة الاستثمار الجريء (SVC) التي يخصص لها 3.2 مليارات ريال لدعم النمو الإستراتيجي للشركة في تطوير منتجات استثمارية تعزز دورها في تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة. كما أُعلن انضمام برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) لمجموعة “بنك المنشآت”، الذي حظي بتخصيص ما يقارب المليار ريال لدعم برامجه وتوسيع أعماله.

قطاع المنشآت الصغيرة