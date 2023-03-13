شاهد.. برشلونة يهزم بيلباو ويبتعد في صدارة الليغا

ابتعد برشلونة في صدارة الدوري الإسباني بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، بالفوز خارج ميدانه سهرة الأحد على أتلتيك بيلباو بهدف نظيف.

وأمام 60 ألف مشجّع في مدرجات ملعب “سان ماميس” سجّل البرازيلي رافينيا هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وبات رصيد برشلونة 65 نقطة في المركز الأول بلائحة الدوري الإسباني بعد مرور 25 جولة، في حين يلاحقه ريال مدريد الذي جمع 56 نقطة.

وبفوزه على بيلياو 1-0، فقد حقق النادي الكاتالوني حقق رقمًا غير مسبوقًا في تاريخ الليغا بوصوله إلى 19 شباك نظيفة في أول 25 مباراة.

جدير بالذكر أن العملاقين ريال مدريد وبرشلونة سيلتقيان الأحد المقبل في ملعب “سبوتيفاي كامب نو” لحساب الجولة 26 من المسابقة.

شاهد ملخص برشلونة وأتلتيك بيلباو 1-0