«بيبان 23» يواصل فعالياته بأنشطة ابتكارية

البلاد – الرياض

واصل ملتقى “بيبان 23” أمس فعالياته لليوم الرابع عبر مجموعة من ورش العمل والجلسات الريادية الهادفة إلى تحفيز وصقل مهارات رواد الأعمال، من خلال منظومة برامج متخصصة في رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية، إلى جانب دعم أصحاب الأفكار لإطلاق مشاريعهم.

وتضمّن المسرح الرئيس جلسات حوارية حول تطوير قطاع المأكولات والمشروبات، وتوحيد الجهود لتوفير الابتكار، وأهمية ريادة الأعمال لتنمية الاقتصاد ونمو القطاعات الواعدة في المملكة، ودور صناديق التنمية في ريادة الأعمال وفتح قطاعات جديدة، وكذلك جلسة حوارية تتطرق إلى تأثير التوجه العالمي الحالي على صناعة الأزياء، وجلسة بخصوص الاستثمار في الامتياز التجاري وقيمة توسع نطاق العلامات التجارية، وبناء منظومة بيئية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال منصات إلكترونية.

كما شهد مسرح “باب التجارة الإلكترونية” عدداً من الجلسات؛ ومنها: الفرص التقنية في قطاعات الثقافة والترفيه والسياحة، وتمكين رواد الأعمال من خلال التقنية، والفرص الواعدة لرواد الأعمال السعوديين في التجارة الإلكترونية.

كما سيحتضن مسرح “بيبان talks” مجموعة من الجلسات الحوارية؛ مثل رأس المال الجريء ودوره المتصاعد في دول الخليج، وتحسين جودة حياة الأسر في المملكة، ودمج الروبوتات في المدن الذكية، واستثمار الأندية الرياضية في ريادة الأعمال، والابتكار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.