الرياضة

الشباب يتعادل مع القوة الجوية.. ويؤجل الحسم في الرياض

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1444 هـ      13 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة – هلال سلمان

عاد فريق الشباب بتعادل ثمين من ميدان مضيفه القوة الجوية العراقي بعد تعادلهما بهدف لمثله على ملعب البصرة الدولي المعروف باسم (جذع النخلة)، في ذهاب تصفيات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله كرار نبيل في الدقيقة 38، لينهي القوة الجوية الشوط الأول متقدما بهدف.

وفي الشوط الثاني، تكررت محاولات القوة الجوية لزيادة الغلة فيما اعتمد الشباب على الكرات المرتدة لتعديل النتيجة، وتحقق له ذلك بعد أن استغل تركي العمار خطأ الدفاع العراقي ليخطف الكرة على الرواق الأيمن للمضيف ويعكسها للمتمركز آرون بوبيندزا الذي سددها قوية في الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 69.

ورغم محاولات الطرفين إلا أن النتيجة ظلت على حالها، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب بالرياض يوم 16 أبريل المقبل.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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