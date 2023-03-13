الشباب يتعادل مع القوة الجوية.. ويؤجل الحسم في الرياض

جدة – هلال سلمان
عاد فريق الشباب بتعادل ثمين من ميدان مضيفه القوة الجوية العراقي بعد تعادلهما بهدف لمثله على ملعب البصرة الدولي المعروف باسم (جذع النخلة)، في ذهاب تصفيات الدور الأول من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
#كأس_الملك_سلمان_للأندية |
أهداف المباراة | #القوية_الجوية العراقي 1 – 1 #الشباب السعودي#قنوات_الكاس pic.twitter.com/QVll8lqEWG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) March 13, 2023
تقدم أصحاب الأرض بهدف سجله كرار نبيل في الدقيقة 38، لينهي القوة الجوية الشوط الأول متقدما بهدف.
وفي الشوط الثاني، تكررت محاولات القوة الجوية لزيادة الغلة فيما اعتمد الشباب على الكرات المرتدة لتعديل النتيجة، وتحقق له ذلك بعد أن استغل تركي العمار خطأ الدفاع العراقي ليخطف الكرة على الرواق الأيمن للمضيف ويعكسها للمتمركز آرون بوبيندزا الذي سددها قوية في الشباك مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 69.
ورغم محاولات الطرفين إلا أن النتيجة ظلت على حالها، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب بالرياض يوم 16 أبريل المقبل.