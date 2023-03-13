السعودية وبنغلاديش توقعان 4 اتفاقيات بقيمة 6.3 مليار ريال

البلاد- متابعات

وقعت السعودية وبنغلاديش 4 اتفاقيات تقدر قيمتها بـ6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار) في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة، وكذلك البنية التحتية على هامش ملتقى الأعمال السعودي – البنغلاديشي.

وشارك في الملتقي الذي عقد على هامش قمة بنغلاديش للتجارة، التي استمرت يومين (10 – 11 مارس الحالي)،وبحضور الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة وبمشاركة 20 شركة سعودية و60 من الجانب البنغلاديشي، لبحث شراكات التعاون وتحفيز استثمارات القطاع الخاص بين البلدين.

وأكد وزير التجارة أن الجمهورية تعد شريكاً تجارياً مهماً للمملكة، وأن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكة، داعياً رجال الأعمال السعوديين لبناء علاقة قوية مع نظرائهم واستكشاف فرص الاستثمار المتعددة.

ورأس القصبي وفد المملكة الذي ضم مسؤولين من عدة وزارات، أبرزها: الطاقة، والبيئة والمياه والزراعة، والصناعة والثروة المعدنية، والاستثمار، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وعقد لقاءات ثنائية مع مسؤولين بارزين، أهمهم: الشيخة حسينة واجد، رئيسة الوزراء البنغلاديشية، وتيبو مونشي، وزير التجارة، وأبو الكلام عبد المؤمن، وزير الخارجية، وكذلك سلمان فضل الرحمن، مستشار رئيسة الوزراء لشؤون التجارة والصناعة والاستثمار للقطاع الخاص.

وتضمنت الزيارة الوقوف ميدانياً على مجمع «بيكسمكو» الصناعي للتعرف على أعمال وتوجهات بنغلاديش في مختلف المجالات.