الرياضة

الجبلين يقلب الطاولة على القادسية

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1444 هـ      13 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
قلب فريق الجبلين الطاولة على ضيفه القادسية، وحول تخلفه أمامه بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، بفضل لاعبه البرازيلي بلاتا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب  مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات جولة “يوم العلم” ( الجولة 25) من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل القادسية أولًا عن طريق كريم عريبي في الدقيقة 15 من علامة الجزاء. وفي الشوط الثاني، أحرز بلاتا هدفي الجبلين في الدقيقتين 74 و 90 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد كانت من نصيب لاعبي القادسية قصي الخيبري ومشاري القحطاني والثالثة للاعب الجبلين فيصل الجهني.

بهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثامن، في المقابل بقي القادسية على  رصيده 26 نقطة بالمركز الخامس عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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