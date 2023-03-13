الجبلين يقلب الطاولة على القادسية

حائل- خالد الحامد
قلب فريق الجبلين الطاولة على ضيفه القادسية، وحول تخلفه أمامه بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، بفضل لاعبه البرازيلي بلاتا، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، ضمن منافسات جولة “يوم العلم” ( الجولة 25) من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
د15‘⚽️ هدف لـ @qadisiyah1967
كريم عريبي يحرز الهدف الأول 👏#الجبلين_القادسية#جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/wHYfu9UD8r
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 13, 2023
سجل القادسية أولًا عن طريق كريم عريبي في الدقيقة 15 من علامة الجزاء. وفي الشوط الثاني، أحرز بلاتا هدفي الجبلين في الدقيقتين 74 و 90 من عمر المباراة.
د74‘⚽️ هدف لـ @aljabalainFC
بلاتا يعادل النتيجة 👏#الجبلين_القادسية#جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/TNUqVNgJm9
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 13, 2023
وشهدت المباراة ثلاث حالات طرد كانت من نصيب لاعبي القادسية قصي الخيبري ومشاري القحطاني والثالثة للاعب الجبلين فيصل الجهني.
د90‘⚽️ هدف لـ @aljabalainFC
بلاتا يضيف الهدف الثاني 👏#الجبلين_القادسية#جولة_يوم_العلم
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/vkUNpGEKRg
— دوري يلو (@FDL_KSA) March 13, 2023
بهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 38 نقطة بالمركز الثامن، في المقابل بقي القادسية على رصيده 26 نقطة بالمركز الخامس عشر.