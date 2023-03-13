الدولية

البنتاغون يخصص 100 مليار دولار لمواجهة “الصين والطوارئ”

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1444 هـ      13 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- متابعات

خصصت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” 100 مليار دولار من موازنة العام المقبل لمواجهة ما تصفه بـ”الخطر الصيني والعمليات الخارجية الطارئة”، وفق “سكاي نيوز”.

ويأتي هذا التطور ليعكس التوجهات في “البنتاغون”، وخصوصا موقف وزير الدفاع، لويد أوستن، الذي يعتبر أن الصين تمثل تحديا للولايات المتحدة.

وفي مطلع مارس الجاري، بعث أوستن برسالة إلى القوات المسلحة الأميركية يبرز فيها 3 أولويات جاء على رأسها مواجهة الصين التي وصفها بـ”تحدي السرعة”.

وطلب البيت الأبيض موازنة دفاعية تقدر بأكثر من 886 مليار دولار للعام 2024، بزيادة قدرها 3.2 في المئة عن موازنة العام الجاري 2023.

وقال أوستن إن هذه الموازنة، التي يفترض أن يقرها الكونغرس قبل أن تصبح نافذة، ضرورية لمواجهة التحدي السريع الذي تمثله الصين ومواجهة التهديدات المستمرة والمتطورة وتسريع الابتكار والتحديث.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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