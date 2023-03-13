الإسكافي يستوقف زوار فعالية “مكة تجمعنا”

البلاد – مكة المكرمة

الخَرَّاز أو ما يسمى بالإسكافي وهو صانع المنتجات الجلدية الأحذية و(القرب) وهي التي تحفظ فيها السوائل – بأنواعها ومنتجات أخرى تستخدم لأغراض عديدة في الحياة اليومية، ويستخدم الخراز أنواع الجلود المختلفة كجلود الماعز والأغنام والبقر والجمال التي يصلح كل منها لصناعة أنواع معينة من المنتجات.

ويشتهر الخراز بدقة العمل والمهارة الفائقة في هذه الحرفة، وتتميز منتجاتهم بالجودة العالية وجمال المنظر، يقول الخراز مصطفى بخش والذي يعمل بمهنة الحرارة لأكثر من 35 سنة، أن عملية الحرارة للأحذية تمر بعدة مراحل تبدأ بالدباغة بشعر، والتي تستخدم للزينة مثل زينة البيوت أو الخيام أو بدون شعر وهي التي يصنع منها الأحذية والأحزمة والشنط وقرب الماء، ثم تأتي مرحلة صناعة الأحذية، والتي تتكون من “الدعسة والأصبع والمشط والأحزمة”، مبيناً أن العمل في صناعتها يختلف في المدة، وقد تصل إلى أربعة أشهر.

وبين مصطفى بخش أنه في الوقت الحاضر أصبح العمل مشتركاً بين الخرازين والمصانع من حيث استخدام الجلود الصناعية، والتي سهلت الكثير عليهم من إنجاز أعمالهم، موضحاً أن مهنة الخرازين ما زال عليها إقبال كبير نظراً لرغبة الكثير في الصناعة اليدوية واقتنائها.