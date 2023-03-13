أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج 71 متدربًا ومتدربة في برنامج توطين مهنة الزراعة

البلاد- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تخريج 71 متدربًا ومتدربة في برنامج توطين مهنة الزراعة، وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

ويستهدف البرنامج، تأهيل المتدربين والمتدربات لممارسة حرفة الزراعة والعمل على تصنيع وتسويق منتجاتهم؛ الأمر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

وتميَّز خرِّيجو منطقة المدينة المنورة، في مجال زراعة الورد والنباتات العطرية، كما تُعد المنطقة ذات ميزة نسبية في هذا المجال، حيث تجاوز حجم إنتاج الورد للعام 2022 م، (16.7) طن على مساحة بلغت (1.7) هكتار.

إثر ذلك، وضع سمو أمير المدينة المنورة، حجر الأساس لمشروع المزرعة العمودية الإرشادية بالتقنيات الزراعية الحديثة في المنطقة؛ الذي يهدف إلى إنشاء نموذج فعلي للمستثمرين والمزارعين، ويمكنهم من الاطلاع على التقنيات الزراعية الحديثة في هذا المجال لإنتاج محاصيل تساهم في زيادة حجم وجودة المنتج المحلي.

ويربط المشروع الذي تبلغ مساحته 500م2، الذكاء الاصطناعي بإنترنت الأشياء بحيث يؤدي إلى كفاءة أفضل في نظام الزراعة حسب المعايير والمقاييس الدولية، بالإضافة إلى ربط جميع الأعمال الفنية بالإدارية بمنصة تطويرية من خلال إنشاء منصة إدارة واستثمار اقتصادي زراعي متكاملة تساعد الراغبين في إنشاء مزارع عمودية من الحصول على المعلومات المطلوبة والتوصيات المناسبة.

كما شهِد الأمير فيصل بن سلمان، بحضور معالي الوزير، توقيع اتفاقيتيّ تعاون ثنائية، بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة وشركة رضوى للدواجن، للتوسع في الانتاج والوصول إلى 100 مليون طائر سنوياً قبل نهاية عام 2023م، واتفاقية أخرى بين صندوق التنمية الزراعية وشركة رضوى لدعم الوصول إلى تلك المستهدفات.

ويهدف مشروع التوسع إلى بناء مصنع نوعي لمصنعات اللحوم بطاقة تتجاوز 7 مليون كيلو، ورفع الطاقة الانتاجية للمسالخ إلى60%، بالإضافة إلى إنشاء مصنع جديد للأعلاف بطاقة تشغيلية تصل إلى 240 ألف طن، وبناء 128 حظيرة مزارع دواجن في محافظة وادي الفرع، وتوسعة الفقاسة للوصول لـ 100 مليون طائر.

وعلى صعيد متصل قام الأمير فيصل بن سلمان، بجولة تفقدية ميدانية للاطلاع على مشاريع وزارة البيئة والمياه والزراعة على مستوى منطقة المدينة المنورة يرافقه معالي الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي وعدد من المسؤولين، بهدف الوقوف على المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.