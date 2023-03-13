الإقتصاد

أكد أهمية النفط والغاز في المستقبل..الناصر: تركيز على استثمارات الطاقة

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1444 هـ      13 مارس 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الظهران

قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، إن الشركة حققت أداءً مالياً قياسياً في عام 2022م، مبيّناً أن الشركة مستمرة في إستراتيجيتها طويلة الأجل التي تركز على التوسع في استثمارات الطاقة.

وأضاف الناصر في بيان للشركة أنه من المتوقع أن يظل النفط والغاز مصدرين ضروريين في المستقبل المنظور، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية.

وبين أن مخاطر نقص الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة حقيقية، كما شوهد في عام 2022م، وتُسهم في ارتفاع أسعار الطاقة وعدم استقرار الأسواق، لافتاً إلى أن إنفاق الشركة على المشاريع الرأسمالية ارتفع بنسبة 18 % ليبلغ 141.2 مليار ريال، لتكون الشركة جزءاً من منظومة الحلول العالمية للطاقة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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